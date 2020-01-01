Ищем Менеджера по развитию в эстетический центр

ОБЯЗАННОСТИ:
Оптимизация процессов
Повышение лояльности клиентов к компании
Отчетность по продажам и заполнению клиентов
Оперативное решение задач связанных с работой центра
Построение/ автоматизация воронки продаж
Разработка и доведение KPI
Найм персонала
Составление график работ сотрудников
Контроль выполнения функционала персоналом
Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)
Опыт работы от 1 года
Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz
Евгений
hr@ar-aesthetics.cz