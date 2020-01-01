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В эстетический центр требуется менеджер
AR aesthetics
Praha 5

Ищем Менеджера по развитию в эстетический центр

Размещено 09 августа 22:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер проекта, Менеджер по персоналу, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
AR aesthetics
Описание

ОБЯЗАННОСТИ:
Оптимизация процессов
Повышение лояльности клиентов к компании
Отчетность по продажам и заполнению клиентов
Оперативное решение задач связанных с работой центра
Построение/ автоматизация воронки продаж
Разработка и доведение KPI
Найм персонала
Составление график работ сотрудников
Контроль выполнения функционала персоналом
Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)
Опыт работы от 1 года

Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Евгений

hr@ar-aesthetics.cz



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