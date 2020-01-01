Ищем Менеджера по развитию в эстетический центр

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

Оптимизация процессов

Повышение лояльности клиентов к компании

Отчетность по продажам и заполнению клиентов

Оперативное решение задач связанных с работой центра

Построение/ автоматизация воронки продаж

Разработка и доведение KPI

Найм персонала

Составление график работ сотрудников

Контроль выполнения функционала персоналом

Уверенное владение чешским, английским и русским языками (минимальный уровень B2)

Опыт работы от 1 года

Резюме присылать на hr@ar-aesthetics.cz