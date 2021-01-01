Международная строительная компания приглашает на работу Сметчика-инженера
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• возможность обучения и повышения квалификации
• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• заработная плата от 35 000 крон
• рабочий телефон, ноутбук, карту мульти спорт и другие приятные бонусы
Обязанности:
• составление смет по строительным проектам
• разработка сметной документации
• составление смет по чертежам, спецификациям, дефектным актам
• разработка договорных расценок согласно нормативам, калькуляций
• выезды на объекты (при необходимости)
Требования:
• опыт работ при формировании коммерческих расценок для строительных объектов
• высшее профессиональное образование (техническое/проектирование/строительное, экономическое)
• уверенный пользователь компьютерных программ, умение быстро ориентироваться в современных программных средствах
• знание чешского языка
Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu
Дополнительная информация +420 603 355 731 (Viber, WhatsApp) Иванна
Наш сайт https://www.chevas-stav.eu/
Иванна
hr@chevas-stav.eu
603355731