Требуются мужчины и женщины на склад косметики в Брно

Тип занятости Полный день Профессия Рабочий склада Регион Jihomoravský kraj Город Brno-město Заработная плата 120 CZK

Описание Требуются работники (мужчины и женщины) на склад косметики интернет-магазина Notino.cz.

По польским визам и биометрии не принимаем!!!

Заработная плата - 120 крон/час + бонусы!

NOTINO.CZ – склад интернет магазина косметики и парфюмерии. Является Европейским лидером в области онлайн-продаж парфюмерии и косметики, предлагает своим клиентам огромный ассортимент не продовольственных товаров.

Обязанности:

• Приемка товара, осмотр товара, контроль качества;

• Упаковка, маркировка, стикеровка, сборка заказа, работа со сканером;

• Подготовка товара к отправке, контроль качества груза.

Требования • От 18 до 45 лет;

• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;

• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);

• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;