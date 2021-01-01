Требуются мужчины и женщины на склад косметики в Брно

Требуются работники (мужчины и женщины) на склад косметики интернет-магазина Notino.cz.
По польским визам и биометрии не принимаем!!!
Заработная плата - 120 крон/час + бонусы!
NOTINO.CZ – склад интернет магазина косметики и парфюмерии. Является Европейским лидером в области онлайн-продаж парфюмерии и косметики, предлагает своим клиентам огромный ассортимент не продовольственных товаров.
Обязанности:
• Приемка товара, осмотр товара, контроль качества;
• Упаковка, маркировка, стикеровка, сборка заказа, работа со сканером;
• Подготовка товара к отправке, контроль качества груза.
• От 18 до 45 лет;
• Знание хотя бы одного из перечисленных языков – украинский, русский, чешский;
• Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской рабочей визы или гражданства ЕС);
• Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду;
• Стабильная и справедливая выплата заработной платы (1 раз в месяц);
• Регулярная выплата авансов – 1000 крон в неделю;
• Полный соц. пакет, официальное трудоустройство, оплата социального и медицинского страхования;
• Комфортные условия проживания поблизости от места работы - 5000 крон/месяц;
• Материальное поощрение за качественно проделанную работу;
Алексей
bimberin.aleksei@cea.cz
+420775265842