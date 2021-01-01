Офис-менеджер

Описание

Ищем офис-менеджера на частичную занятость. Офис находится в самом центре Праги на Вацлавской площади. Рабочий день с понедельника по пятницу 9:00 – 15:00.

В ваши обязанности будет входить:

-Отправка, получение, регистрация и перераспределение корреспонденции;

-Встреча гостей;

-Обеспечение жизнедеятельности офиса (канцелярия, вода, расходные материалы, порядок);

-Выполнение поручений руководства.



От вас требуется:

-Знание чешского и английского языка на уровне В1-В2;

-Грамотная устная и письменная речь;

-Уверенное владение офисными программами.