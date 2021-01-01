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Офис-менеджер

Размещено 02 декабря 12:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 CZK
Компания
Consult Expert s.r.o.
Описание

Ищем офис-менеджера на частичную занятость. Офис находится в самом центре Праги на Вацлавской площади. Рабочий день с понедельника по пятницу 9:00 – 15:00.

В ваши обязанности будет входить:
-Отправка, получение, регистрация и перераспределение корреспонденции;
-Встреча гостей;
-Обеспечение жизнедеятельности офиса (канцелярия, вода, расходные материалы, порядок);
-Выполнение поручений руководства.

От вас требуется:
-Знание чешского и английского языка на уровне В1-В2;
-Грамотная устная и письменная речь;
-Уверенное владение офисными программами.

Дополнительная информация

Если вас заинтересовала данная вакансия, просьба прислать своё резюме на адрес:
[email protected]

Контакты:

Екатерина

[email protected]



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