Описание

Ищем ресепшиониста! Опыт работы в сфере гостеприимства, высшее образование или не менее 2-3 лет бакалавриата приветствуется Свободное владение английским языком, знание чешского языка, украинский или русский. ю Знание других языков приветствуется. Хорошее знание ПК (MS Word, Excel); Требования: грамотная речь, приятная внешность; английский язык-разговорный уровень Обязанности: бронирование и работа в системах бронирования прием и размещение гостей, помощь (при необходимости) прием телефонных звонков, электронной почты работа с кассовым аппаратом ведение отчетности, документации поддержание порядка; выполнение поручений руководителя Личные качества: • Организационные навыки; • Многозадачность, внимательность и способность концентрироваться; • Трудолюбивый, ответственный, позитивный и инициативный человек График работы: cмена/8.00-16.00/ 16.00-24.00/00.00-8.00