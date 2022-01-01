14 июля
15:01
420
Ресепшионист
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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Prague Drem Hostel
Описание
Ищем ресепшиониста! Опыт работы в сфере гостеприимства, высшее образование или не менее 2-3 лет бакалавриата приветствуется Свободное владение английским языком, знание чешского языка, украинский или русский. ю Знание других языков приветствуется. Хорошее знание ПК (MS Word, Excel); Требования: грамотная речь, приятная внешность; английский язык-разговорный уровень Обязанности: бронирование и работа в системах бронирования прием и размещение гостей, помощь (при необходимости) прием телефонных звонков, электронной почты работа с кассовым аппаратом ведение отчетности, документации поддержание порядка; выполнение поручений руководителя Личные качества: • Организационные навыки; • Многозадачность, внимательность и способность концентрироваться; • Трудолюбивый, ответственный, позитивный и инициативный человек График работы: cмена/8.00-16.00/ 16.00-24.00/00.00-8.00
Требования
Коммуникабельность, грамотная речь, приятная внешность; английский язык-разговорный уровень, хорошее знание ПК (MS Word, Excel)
Условия
Работа в центре Праги, График работы: cмена/8.00-16.00/ 16.00-24.00/00.00-8.00
Дополнительная информация
Резюме присылать по адресу [email protected]
Контакты:
Марина Зайцева
+705935857