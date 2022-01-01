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Намотчик
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10 августа
15:22
121
Намотчик
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется намотчик трансформаторов и дросселей. Описание работы: намотка трансформаторов, дросселей и подобных изделий согласно конструкторской документации. Рассмотрим варианты без опыта работы (обучение).
Требования

Усидчивость, внимательность, аккуратность, обучаемость (работа специфическая).

Условия

Полный или неполный рабочий день.

Контакты:

Рысь А.А.

[email protected]

777915572

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