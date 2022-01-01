10 августа
15:22
121
Намотчик
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется намотчик трансформаторов и дросселей. Описание работы: намотка трансформаторов, дросселей и подобных изделий согласно конструкторской документации. Рассмотрим варианты без опыта работы (обучение).
Требования
Усидчивость, внимательность, аккуратность, обучаемость (работа специфическая).
Условия
Полный или неполный рабочий день.
Контакты:
Рысь А.А.
777915572