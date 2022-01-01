Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 35 000 CZK Компания GARANT CZ

Описание ИЩИТЕ РАБОТУ С КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ? ВАМ К НАМ! Мы готовы обучать, и помогать развиваться нашим сотрудникам. Доход в первую очередь зависит от результатов – хорошие результаты – хорошие деньги, очень хорошие результаты – очень хорошие деньги. Пройдите путь в нашей кампании от сотрудника склада до координатора!Вакансия полностью бесплатная.

Требования Требования:

• Чешская виза (vízum strpění);

• Мужчины от 18 до 48 лет;

• Хорошее зрение для работы со сканером;

• Трудолюбие и желание работать. Обязанности:

• Комплектация товаров;

• Упаковка товаров;

• Работа с ручным сканером;

• Передача на загрузку.

Условия Мы предлагаем на первом этапе:

• Гарантированная ставка от 130 до 145 (на первом этапе) + бонусы/надбавки и премии;

• Оплата страховки/налогов, больничного;

• Комфортное проживание в 4х звездочном отеле;

• Спецодежду выдаем ;

• Комфортный, теплый склад, только дневные смены;

• Рассмотрим БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ( ЗВОНИТЕ );

• Обучение на рабочем месте, если проявите себя сделаем права на кару и т.д.

• Координатор (помощь в решении проблем/вопросов);

• Доезд на работу осуществляется транспортом компании.