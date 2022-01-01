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Работа в интернет-магазине в Праге.
Вакансии
Партнер рубрики:
14 сентября
10:59
359
Работа в интернет-магазине в Праге.
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
GARANT CZ
Описание
ИЩИТЕ РАБОТУ С КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ? ВАМ К НАМ! Мы готовы обучать, и помогать развиваться нашим сотрудникам. Доход в первую очередь зависит от результатов – хорошие результаты – хорошие деньги, очень хорошие результаты – очень хорошие деньги. Пройдите путь в нашей кампании от сотрудника склада до координатора!Вакансия полностью бесплатная.
Требования

Требования:
• Чешская виза (vízum strpění);
• Мужчины от 18 до 48 лет;
• Хорошее зрение для работы со сканером;
• Трудолюбие и желание работать.

Обязанности:
• Комплектация товаров;
• Упаковка товаров;
• Работа с ручным сканером;
• Передача на загрузку.

Условия

Мы предлагаем на первом этапе:
• Гарантированная ставка от 130 до 145 (на первом этапе) + бонусы/надбавки и премии;
• Оплата страховки/налогов, больничного;
• Комфортное проживание в 4х звездочном отеле;
• Спецодежду выдаем ;
• Комфортный, теплый склад, только дневные смены;
• Рассмотрим БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ( ЗВОНИТЕ );
• Обучение на рабочем месте, если проявите себя сделаем права на кару и т.д.
• Координатор (помощь в решении проблем/вопросов);
• Доезд на работу осуществляется транспортом компании.

Дополнительная информация

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИТЕ +420 226 256 145 ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТЯТ ИЛИ ПЕРЕЗВОНЯТ

Контакты:

Евгений

[email protected]

+420 226 256 145

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