Требования:
• Чешская виза (vízum strpění);
• Мужчины от 18 до 48 лет;
• Хорошее зрение для работы со сканером;
• Трудолюбие и желание работать.
Обязанности:
• Комплектация товаров;
• Упаковка товаров;
• Работа с ручным сканером;
• Передача на загрузку.
Мы предлагаем на первом этапе:
• Гарантированная ставка от 130 до 145 (на первом этапе) + бонусы/надбавки и премии;
• Оплата страховки/налогов, больничного;
• Комфортное проживание в 4х звездочном отеле;
• Спецодежду выдаем ;
• Комфортный, теплый склад, только дневные смены;
• Рассмотрим БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ( ЗВОНИТЕ );
• Обучение на рабочем месте, если проявите себя сделаем права на кару и т.д.
• Координатор (помощь в решении проблем/вопросов);
• Доезд на работу осуществляется транспортом компании.
ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИТЕ +420 226 256 145 ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТЯТ ИЛИ ПЕРЕЗВОНЯТ
Евгений
+420 226 256 145