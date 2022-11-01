12 января
08:59
298
Вакансія: Автомеханік
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
164 CZK
Компания
Hr Summit
Описание
На роботу на сервіс потрібні автомеханіки Компанія має відкритих 20 філій по всій Чехії. Це авторизований магазин та сервіси різних моделей автомобілів. Компанія має сучасне обладнання, завжди максимальний акцент робить на якість, чистоту та захист майна замовника. Моделі автобомібів: VW, Audi, SEAT, Škoda, Ford, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda. Працівник буде займатись гарантійним та післягарантійне обслуговування Обєм робіт: - діагностика несправностей - участь у ремонті автомобілів після ДТП для марок - ремонт електричних частин транспортного засобу - ремонт двигуна, сервісні перевірки які є прописані виробником автомобіля - ремонт ручної та автоматичної коробки передач- ремонт гальмівної системи, модернізація оригінальних аксесуарів, таких як фаркопи тощо, вимірювання та регулювання геометрії автомобіля на обладнанні Hunter - ремонт системи кондиціонування автомобіля, шиномонтажні роботи (максимальний розмір коліс 21) - Робота з діагностичним обладнанням ODIS Місце роботи: спочатку всі працівники прийдуть в одне місце, де пройдуть перевірку, а потім навчання. Приблизно через 3-4 місяці співробітники будуть переведені в цільові філії.
Требования
Потрібно мати досвід роботи автомеханіком від 2 років. Вміння працювати з новими технологіями.
Условия
Працедавець надає:
- безкоштовне житло
- робочий одяг
- можливість працювати до 200 годин в місяць
- повністю легальне оформлення в компанії
Працівники потрібні на тривалий час (від 1 року), на 3 місяці не працевлаштовуємо.
Зацікавило? Звертайтесь за номером телефону: +420296249862
Контакты:
Marta
+420296249862