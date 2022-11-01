Описание

На роботу на сервіс потрібні автомеханіки Компанія має відкритих 20 філій по всій Чехії. Це авторизований магазин та сервіси різних моделей автомобілів. Компанія має сучасне обладнання, завжди максимальний акцент робить на якість, чистоту та захист майна замовника. Моделі автобомібів: VW, Audi, SEAT, Škoda, Ford, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda. Працівник буде займатись гарантійним та післягарантійне обслуговування Обєм робіт: - діагностика несправностей - участь у ремонті автомобілів після ДТП для марок - ремонт електричних частин транспортного засобу - ремонт двигуна, сервісні перевірки які є прописані виробником автомобіля - ремонт ручної та автоматичної коробки передач- ремонт гальмівної системи, модернізація оригінальних аксесуарів, таких як фаркопи тощо, вимірювання та регулювання геометрії автомобіля на обладнанні Hunter - ремонт системи кондиціонування автомобіля, шиномонтажні роботи (максимальний розмір коліс 21) - Робота з діагностичним обладнанням ODIS Місце роботи: спочатку всі працівники прийдуть в одне місце, де пройдуть перевірку, а потім навчання. Приблизно через 3-4 місяці співробітники будуть переведені в цільові філії.