09 марта
13:35
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Адмін. працівника зі знанням чеської мови та досвідом роботи в "účetní".
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Inzerat.mcz
Praha 6
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Ассистент(ка), Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Workintense
Описание
На роботу в офіс в центрі Праги (Václavské náměstí) запрошуємо Адмін. працівника зі знанням чеської мови та досвідом роботи в "účetní". Вашою роботою буде: управління та ведення бухгалтерського обліку та даних по заробітній платі; спілкування з державними чеськими установами; взаємодія з керівництвом та іншими відділами. Що Ви отримаєте натомість: Робота в офісі зі зручним розташуванням; Робочий телефон з безлімітним зв'язком; Можливості для кар'єрного зростання; Робота 5 днів на тиждень по 8-10 годин. Своє резюме надсилайте на електронну пошту
Контакты:
Дар'я
+420 720 976 917