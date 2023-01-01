Описание

На роботу в офіс в центрі Праги (Václavské náměstí) запрошуємо Адмін. працівника зі знанням чеської мови та досвідом роботи в "účetní". Вашою роботою буде: управління та ведення бухгалтерського обліку та даних по заробітній платі; спілкування з державними чеськими установами; взаємодія з керівництвом та іншими відділами. Що Ви отримаєте натомість: Робота в офісі зі зручним розташуванням; Робочий телефон з безлімітним зв'язком; Можливості для кар'єрного зростання; Робота 5 днів на тиждень по 8-10 годин. Своє резюме надсилайте на електронну пошту