20 мая
13:05
66
Требуется продавец-консультант в Винотеку (метро Hůrka).
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
125 CZK
Описание
Требуется продавец-консультант в Винотеку (метро Hůrka).
Требования
Отличное знание чешского языка обязательно
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
Условия
Условия работы:
График 1 день в неделю суббота c 11-00 до 20-00.
Зарплата: 125 Kč./час
тел. +420-773256011
Контакты:
Podobnyy Andrey
+420773256011