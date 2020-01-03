Как провести в Праге выходные 4 и 5 января

Первый уик-энд нового года будет расслабленным и ленивым. Вы еще не устали отдыхать? Погуляйте по городу, посмотрите очередную видеопроекцию, понаблюдайте за красочным шествием Трех королей или посетите новую космическую выставку.

Фото: Arcidiecézní charita Praha

Видеопроекция на здании Пражской государственной оперы

После реставрации, которая заняла несколько лет, 5 января 2020 года распахнет свои двери Пражская государственная опера. По этому случаю на ее здании, расположенном между Национальным музеем и Главным вокзалом, в первые дни нового года демонстрируется видеопроекция. В субботу ее можно посмотреть с 21:00 до 24:00, в воскресенье – с 17:00 до 20:00.

Где: Пражская государственная опера, Wilsonova 4, Прага 1

Когда: 1-4 января с 21:00 до 24:00, 5 января с 17:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Шествие Трех королей

В воскресенье в Праге состоится красочное шествие Трех королей – волхвов, которые идут поклониться младенцу Иисусу. Костюмированное шествие с актерами, изображающими Каспара, Мельхиора и Бальтазара, с барабанщиками и трубачами, пройдет с Малостранской площади через Карлов мост на Староместскую площадь. Акция связана с ежегодным благотворительным сбором средств, проводимым уже в 20-й раз.

Где: центр Праги

Когда: 5 января, точное расписание будет известно позже

Вход: бесплатно

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Новый год в Славянском доме

Праздничный сезон подходит к концу. Успейте насладиться новогодней атмосферой в центре Праги, в саду Славянского дома, где установили прозрачные обогреваемые иглу, внешне напоминающие пузырьки шампанского. В них можно, не боясь замерзнуть, насладиться уникальным игристым глинтвейном или более традиционными напитками из винной карты с пузырьками и без, а маленьких гостей ждет горячий шоколад с зефиром. А 5 января Славянский дом подведет итоги розыгрыша в Instagram – может, именно вы выиграете выиграть ваучер в один из ресторанов на сумму в 3000 крон?

Где: Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Прага 1

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии.

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00 в зимний период

Вход: 200 крон для детей, 150 крон для взрослых

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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