Что означают названия районов Праги. Часть 5

Чешская столица состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. В этом материале мы начнем рассказывать, как появились названия «ненумерованных» районов за пределами Праги 1 — Праги 22.

Фото: Czech Wikipedia user Packa [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй, в Прагу 11 — Прагу 16 — в третьей, Прагу 17 — Прагу 22 — в четвертой.

Район Бенице (Benice) изначально назывался Збынице (Zbynice). Здесь стояла деревня Збыньовых — от Збыня, сокращенного варианта имени Збыслав. Звучание этого слова трансформировалось со временем.

Бьеховице (Běchovice) — некогда деревня людей Бьеховых, от имени собственного Бьех.

Название района Бржезиньевес (Březiněves) когда-то звучало как Бржезина вес (Březina ves) — деревня не березовая, а принадлежавшая человеку по прозвищу Бржиза.

Чаковице (Čakovice) — бывшая деревня Чаковых или Чаховых, от имени Чак или Чах. Версия с Чаком нам нравится больше.

Местечко Дольни-Хабры (Dolní Chabry) раньше называлось Храбржи, потому что там жили храбрые, отважные люди.

Долни-Мехолопы (Dolní Měcholupy) и Долни-Почернице находятся ниже, чем Горни-Мехолупы и Долни-Почернице, о которых говорилось в предыдущей части. Кратко — первое название отсылает к похитителям мешков, второе — к людям с темным оттенком кожи.

На месте кадастровой территории Дубеч (Dubeč) располагался двор человека по имени Дубец.

В названии района Дяблице (Ďáblice) нет ничего особенно дьявольского. Раньше это место называлось Давлице — деревня Давлиц, то есть людей Давловых.



Топоним Голыне (Holyně) связан со словом «голый». Очевидно, в этом месте мало что росло.

Название Клановице (Klánovice) довольно новое. Оно возникло в XIX столетии и связано с фамилией предпринимателя Клана, который скупил здесь участки для строительства постоянного жилья и дач.

Район Колодейе (Koloděje) связан со старочешским словом koloděj — колесных дел мастер. Понятно, чем занимались жители этих мест.



Название Коловраты (Kolovraty) произошло от имени собственного Коловрат.

Краловице (Královice) — некогда поселение королевских подданных, проживавших на королевской земле.



Кршеслице (Křeslice) не имеет отношения к креслам. Раньше здешняя деревня называлась Кршешице — поселение людей Кршешовых или Кршеховых.

Название Кунратице (Kunratice) связано с именем Кунрат, а Лаговице (Lahovice) — с именим Лагода.

Либуш (Libuš) назван не в честь к княгини Либуше, а в честь основателя или владельца поселения — мужчины по имени Либуш.

Липаны (Lipany) — деревня тех, кто живет у липовой рощи. С липами связано и название кадастровой территории Липенце (Lipence).

Название Лохков (Lochkov) происходит от имени собственного Лохек — так звали человека, державшего тут двор.

Напоследок, пожалуй, самое любопытное название в этой подборке. Топоним Лысолайе (Lysolaje) связан не с прилагательным «лысый», а с существительным «лиса» (раньше в чешском языке это животное назвалось lisa, а не liška). Лысолайе — там, где лаяли лисы, что отсылает к чешской поговорке о месте, где лисы желают спокойной ночи, то есть об очень удаленном от цивилизации.

Продолжение следует.

По материалам blesk.cz