SBS Travel Kurort sro

Информация о компании: SBS Travel - немецкий, туристический оператор в сфере санаторно-курортного отдыха, основанный в начале 2012 года. SBS Travel - открыт к сотрудничеству с туристическими компаниями из любой страны мира. Мы не работаем с конечным клиентом напрямую, только через партнеров - турагентов. SBS Travel - предоставит доступ ко всем информационным ресурсам в собственной системе онлайн бронирования в режиме реального времени, с целью быстрого и эффективного обслуживания клиентов. SBS Travel - берет на себя полную ответственность за сопровождение туриста с момента приезда в страну отдыха. SBS Travel - обеспечит высокое качество сервиса Миссия компании Долгосрочные инвестиции в инновационные технологии и качество сервиса. Предоставить простые решения на основе современных технологий с целью увеличить скорость продаж и повысить прибыльность наших партнеров. Быть лучшим партнёром для всех заинтересованных сторон. Команда Дружный коллектив нашей компании составляют специалисты в области туризма, имеющие опыт работы в туристской отрасли более 15 лет. Весь персонал имеет специальное высшее образование в области туризма либо курортологии.