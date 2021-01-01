SBS Travel Kurort sro

Информация о компании:
SBS Travel - немецкий, туристический оператор в сфере санаторно-курортного отдыха, основанный в начале 2012 года.
SBS Travel - открыт к сотрудничеству с туристическими компаниями из любой страны мира.
Мы не работаем с конечным клиентом напрямую, только через партнеров - турагентов.
SBS Travel - предоставит доступ ко всем информационным ресурсам в собственной системе онлайн бронирования в режиме реального времени, с целью быстрого и эффективного обслуживания клиентов.
SBS Travel - берет на себя полную ответственность за сопровождение туриста с момента приезда в страну отдыха.
SBS Travel - обеспечит высокое качество сервиса
Миссия компании
Долгосрочные инвестиции в инновационные технологии и качество сервиса.
Предоставить простые решения на основе современных технологий с целью увеличить скорость продаж и повысить прибыльность наших партнеров.
Быть лучшим партнёром для всех заинтересованных сторон.
Команда
Дружный коллектив нашей компании составляют специалисты в области туризма, имеющие опыт работы в туристской отрасли более 15 лет. Весь персонал имеет специальное высшее образование в области туризма либо курортологии.