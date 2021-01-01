Типография DTS - офсетная и цифровая печать в Праге, оперативная печать и полиграфические услуги

Мы являемся компанией, которая занимается комплексным полиграфическим производством и услугами, связанными с печатью с 2008 года. Как типография небольшого размера, мы можем гибко реагировать на ваши потребности в печати, сохраняя ваш заказ под постоянным контролем и, таким образом, гарантируя его качество и согласованные сроки. И все это по очень разумным ценам. Мы готовы напечатать для вас практически все - от простых бланков до требовательных полноцветных брошюр или книг. Мы также производим любую постобработку продукции, как нумерация, перфорация, резка, складывание, ламинирование, сшивание и склеивание брошюр (переплет V1 и v2).