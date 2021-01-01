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Бизнес // Полиграфия // Типография DTS - офсетная и цифровая печать в Праге, оперативная печать и полиграфические услуги
Бизнес // Дизайнерские услуги // Типография DTS - офсетная и цифровая печать в Праге, оперативная печать и полиграфические услуги
Бизнес // Web студии // Типография DTS - офсетная и цифровая печать в Праге, оперативная печать и полиграфические услуги

Типография DTS - офсетная и цифровая печать в Праге, оперативная печать и полиграфические услуги

Мы являемся компанией, которая занимается комплексным полиграфическим производством и услугами, связанными с печатью с 2008 года. Как типография небольшого размера, мы можем гибко реагировать на ваши потребности в печати, сохраняя ваш заказ под постоянным контролем и, таким образом, гарантируя его качество и согласованные сроки. И все это по очень разумным ценам. Мы готовы напечатать для вас практически все - от простых бланков до требовательных полноцветных брошюр или книг. Мы также производим любую постобработку продукции, как нумерация, перфорация, резка, складывание, ламинирование, сшивание и склеивание брошюр (переплет V1 и v2).
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Контакты
www.dtstudio.cz
775147678
Plzeňská 130/221, 15000 Praha 5 - Motol , areál ČVUT, budova C, boční vhod, zvonek "Tiskárna DTS"


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