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Косметолог со средним медицинским образованием

Размещено Вчера 16:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Визажист, Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Косметолог со средним медицинским образованием

Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию мастера по наращиванию ресниц/ бровист

Обязанности:

• полная консультация клиента по процедурам, подбор индивидуальной программы для каждого клиента, исходя из его предпочтений, подбор косметических средств в домашний уход
• уходовые процедуры по лицу с применением косметических средств (маски, чистки, пилинги)
• косметический массаж лица , шеи и кожи декольте
• соблюдать все правила гигиены и требования технической безопасности, содержание в порядке рабочего место
• оформление необходимой документации.
Требования:

• наличие специального образования обязательно;
• содержание в порядке рабочего место, соблюдение правил дезинфекции
• наличие медицинской справки или возможность ее оформления
• общительность, умение расположить к себе клиента
• порядочный внешний вид
• Ответственность
• Пунктуальность
• Вежливость
• Желание работать и постоянно развиваться
• Знание чешского языка (B2)
Условия работы:

• Гибкий график.
• Комфортное рабочее место.
• удобное расположение
• работа с качественными профессиональными материалами;
• ЗП - % + доплаты (более подробно на собеседовании)

Если Вас заинтересовала вакансия, то высылайте своё резюме и портфолио работ на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Евгений

hr@ar-aesthetics.cz



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