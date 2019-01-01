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Работник на склад

Размещено Вчера 10:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Описание

Фирма ищет на постоянную работу работника на склад пиломатериалов (всю информацию об обязанностях покажем и расскажем у нас на складе).
Склад расположен в Праге, район Praha 9 – Horní Počernice, ul. Náchodská 3035.

Рассматриваем кандидатуры только мужчин в возрасте до 40 лет. Только с водительскими правами категории B

Работа пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье и чешские праздники – выходные.

З/п оговаривается по результатам собеседования у нас в офисе.

Тел. +420 725 039 899 Андрей

Требования

Официальное трудоустройство, только с ПМЖ или с оформлением договора на вашу фирму.
Рассматриваем кандидатуры только мужчин в возрасте до 40 лет. Только с водительскими правами категории B

Дополнительная информация

Звонить на указанный номер

Контакты:

Andrej

majorlazarev@gmail.com

+420 725 039 899



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