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Торговый представитель

Размещено Сегодня 14:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Fulgent World
Описание

Требуется торговый представитель.
Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид. Знание чешского языка обязательно. Опыт продаж приветствуется.

Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав(необязательно).
Условия:
Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж). Оплата проезда/связи.

Контакты:

Andrey S.

office@fulgentworld.com

420 607 011 823



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