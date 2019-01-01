Работник на склад одежды

Условия

официальное трудоустройство

220-270 часов в месяц

140 крон в час чистыми

при необходимости помогаем с поиском жилья

еженедельные авансы по 1000 крон

понедельник-пятница по 8 часов до тех пор пока вы обучетесь

после того как начинаете выполнять больше 80% от нормы, вам ведущий предлагает работать по 10-12 часов за счет чего и выходит 220-270 часов в месяц