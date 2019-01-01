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Работник на склад одежды

Размещено Сегодня 09:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
STEELEMET s.r.o
Описание

Страна: Чехия
Город: Rudná u Prahy
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов под трудовую карту на 2 года
Зарплата: 30800-37800 крон чистыми
Позиция: работник склада

Требования

мужчины/женщины от 18-50 лет
примем на работу сотрудников с паспортами Евросоюза
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

Условия

официальное трудоустройство
220-270 часов в месяц
140 крон в час чистыми
при необходимости помогаем с поиском жилья
еженедельные авансы по 1000 крон
понедельник-пятница по 8 часов до тех пор пока вы обучетесь
после того как начинаете выполнять больше 80% от нормы, вам ведущий предлагает работать по 10-12 часов за счет чего и выходит 220-270 часов в месяц

Контакты:

Александр Макаров

dobrapracecz@gmail.com

+420774307622



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