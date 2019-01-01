Работник на склад одежды

Страна: Чехия
Город: Rudná u Prahy
Занятость: Полная занятость
Виза: оформляем пакет документов под трудовую карту на 2 года
Зарплата: 30800-37800 крон чистыми
Позиция: работник склада
мужчины/женщины от 18-50 лет
примем на работу сотрудников с паспортами Евросоюза
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
официальное трудоустройство
220-270 часов в месяц
140 крон в час чистыми
при необходимости помогаем с поиском жилья
еженедельные авансы по 1000 крон
понедельник-пятница по 8 часов до тех пор пока вы обучетесь
после того как начинаете выполнять больше 80% от нормы, вам ведущий предлагает работать по 10-12 часов за счет чего и выходит 220-270 часов в месяц
Александр Макаров
dobrapracecz@gmail.com
+420774307622