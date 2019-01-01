Требуется менеджер по продажам в международное интернет-агентство
Обязанности:
- работа с готовой клиентской базой
- поиск новых клиентов
- горячие и холодные звонки
- продажа услуг компании
- умение убеждать людей
- умение аргументировать точку зрения и донести ее до клиента
- знание чешского, английского даст вам больше возможностей зарабатывать
- опыт работы в продажах и сертификаты об окончании курсов так же идут в зачет
Что дадим мы?
- работу в стремительно развивающейся компании в сфере Digital - маркетинга;
- график 5/2 с 9:00 до 17:00;
- возможность работать удаленно;
- пространство для самореализации и развития;
- возможность попасть на курсы по развитию профессиональных навыков бесплатно или с хорошими скидками;
Анисимова Яна
jana_anisimova@4target.cz