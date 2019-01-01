Менеджер по продажам

- умение убеждать людей - умение аргументировать точку зрения и донести ее до клиента - знание чешского, английского даст вам больше возможностей зарабатывать - опыт работы в продажах и сертификаты об окончании курсов так же идут в зачет

Условия

Что дадим мы?

- работу в стремительно развивающейся компании в сфере Digital - маркетинга;

- график 5/2 с 9:00 до 17:00;

- возможность работать удаленно;

- пространство для самореализации и развития;

- возможность попасть на курсы по развитию профессиональных навыков бесплатно или с хорошими скидками;