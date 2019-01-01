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Менеджер по продажам

Размещено Вчера 11:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Digital агентство
Описание

Требуется менеджер по продажам в международное интернет-агентство

Обязанности:
- работа с готовой клиентской базой
- поиск новых клиентов
- горячие и холодные звонки
- продажа услуг компании

Требования

- умение убеждать людей
- умение аргументировать точку зрения и донести ее до клиента
- знание чешского, английского даст вам больше возможностей зарабатывать
- опыт работы в продажах и сертификаты об окончании курсов так же идут в зачет

Условия

Что дадим мы?
- работу в стремительно развивающейся компании в сфере Digital - маркетинга;
- график 5/2 с 9:00 до 17:00;
- возможность работать удаленно;
- пространство для самореализации и развития;
- возможность попасть на курсы по развитию профессиональных навыков бесплатно или с хорошими скидками;

Контакты:

Анисимова Яна

jana_anisimova@4target.cz



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