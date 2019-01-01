ПОВАР в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары

Основные обязанности: • Приготовление блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек); • Контролировать качество используемого сырья; • Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте; • Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.

Требования

Основные требования к кандидату:

• Гражданство ЕС или вид на жительство в Чехии;

• Специальное образование;

• Опыт работы от 3-х лет;

• Умение работать в коллективе.

• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;

• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.