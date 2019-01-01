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ПОВАР в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары

Размещено 23 ноября 17:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Panorama SPA Hotel & Sanatorium Karlovy Vary
Описание

Основные обязанности:
• Приготовление блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек);
• Контролировать качество используемого сырья;
• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;
• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.

Требования

Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или вид на жительство в Чехии;
• Специальное образование;
• Опыт работы от 3-х лет;
• Умение работать в коллективе.
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.

Условия

Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Полный социальный пакет;
• Высокую заработную плату;

Контакты:

Olga Novak

sales@panoramahotel.cz

+420 777 552 068



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