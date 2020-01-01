Ассистент CTO с техническими знаниями в области веб-разработки

Компания «RAM Internet Ventures», которая занимается разработкой и развитием интернет-проектов, ищет в свою команду ассистента CTO с техническими знаниями в области веб-разработки.

Требования

Основные требования:

- Middle знания HTML, CSS, способность сверстать страницу согласно графическому макету;

- Middle уровень JavaScript (jQuery + ecma6);

- Знание SQL на уровне составления запросов к БД (MySQL‚ PostgreSQL);

- Знание PHP, ООП‚ понимание паттернов проектирования;

- Базовые знания Linux на уровне пользователя/консоли/конфигурирования;

- Знание системы контроля версий – git;

- Знание Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator / Figma;

- Способность учиться и развиваться в техническом и менеджерском аспектах;

- Умение понимать поставленные задачи и доносить суть до исполнителей;

- Уметь оценивать сложность задач‚ держать собственные сроки;

- Способность самому ставить себе задачи согласно утвержденному плану и выполнять их;

- Владение русским языком, базовое знание чешского/английского языков;

- Проживание в Праге (trvalý/dlouhodobý pobyt);

Дополнительно приветствуется:

- Знание React / Angular / Node.js / NestJs;

- Опыт работы с docker;

- Опыт работы с современными PHP-фреймворками (Symfony, Laravel или др);

- Опыт проектирования архитектуры и разработки веб-приложений;