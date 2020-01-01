Ассистент CTO с техническими знаниями в области веб-разработки

Компания «RAM Internet Ventures», которая занимается разработкой и развитием интернет-проектов, ищет в свою команду ассистента CTO с техническими знаниями в области веб-разработки.
Основные требования:
- Middle знания HTML, CSS, способность сверстать страницу согласно графическому макету;
- Middle уровень JavaScript (jQuery + ecma6);
- Знание SQL на уровне составления запросов к БД (MySQL‚ PostgreSQL);
- Знание PHP, ООП‚ понимание паттернов проектирования;
- Базовые знания Linux на уровне пользователя/консоли/конфигурирования;
- Знание системы контроля версий – git;
- Знание Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator / Figma;
- Способность учиться и развиваться в техническом и менеджерском аспектах;
- Умение понимать поставленные задачи и доносить суть до исполнителей;
- Уметь оценивать сложность задач‚ держать собственные сроки;
- Способность самому ставить себе задачи согласно утвержденному плану и выполнять их;
- Владение русским языком, базовое знание чешского/английского языков;
- Проживание в Праге (trvalý/dlouhodobý pobyt);
Дополнительно приветствуется:
- Знание React / Angular / Node.js / NestJs;
- Опыт работы с docker;
- Опыт работы с современными PHP-фреймворками (Symfony, Laravel или др);
- Опыт проектирования архитектуры и разработки веб-приложений;
Обязанности:
- Коммуникация с удаленными командами дизайнеров / разработчиков;
- Постановка задач, контроль выполнения задач;
- Мелкий технический саппорт веб-приложений активных проектов;
Мы предлагаем:
- Достойный уровень заработной платы (40 000 — 60 000 CZK по итогам собеседования, с возможностью дальнейшего роста);
- Работа в энергичном, дружелюбном и развивающемся коллективе в офисе в центре Праги (Прага 1) с 9:00 до 18:00;
- Возможность принять участие в работе над интереснейшими проектами;
Ievgen Kliushnyk
ievgen@raminternet.com
777225911