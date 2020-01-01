Разнорабочий в Остраве

В связи с расширением производсва, на фабрику по производсву запчастей для жд вагонов открыт набор на позицию разнорабочий.
- Мужчины 18-50 лет
- Без опыта работы
- Физичская форма
- Ответсвенный и добросовестный подход к работе
- Способность быстро учится новому
- Опыт работы на производсвенной линии приветсвуется
- Отсутвие судимости
- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.
- Чистая Зп от 120 крон/час (на этапе обучения)
- Возможность выплаты еженедельных авансов
- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию
- Проезд до места работы за счет работодателя
- Предостваляем жилье в квартире за счет работодателя
- Оплачиваем медицинское и социальное страхование
- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.
Шкатуло Евгений Андреевич
Info@afinaservice.eu