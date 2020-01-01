Разнорабочий в Остраве

В связи с расширением производсва, на фабрику по производсву запчастей для жд вагонов открыт набор на позицию разнорабочий.

- Мужчины 18-50 лет - Без опыта работы - Физичская форма - Ответсвенный и добросовестный подход к работе - Способность быстро учится новому - Опыт работы на производсвенной линии приветсвуется - Отсутвие судимости

Условия

- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.

- Чистая Зп от 120 крон/час (на этапе обучения)

- Возможность выплаты еженедельных авансов

- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию

- Проезд до места работы за счет работодателя

- Предостваляем жилье в квартире за счет работодателя

- Оплачиваем медицинское и социальное страхование

- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.