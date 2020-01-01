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Разнорабочий в Остраве

Размещено Вчера 13:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сантехник, Слесарь, Фрезеровщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
AFINASERVICE
Описание

В связи с расширением производсва, на фабрику по производсву запчастей для жд вагонов открыт набор на позицию разнорабочий.

Требования

- Мужчины 18-50 лет
- Без опыта работы
- Физичская форма
- Ответсвенный и добросовестный подход к работе
- Способность быстро учится новому
- Опыт работы на производсвенной линии приветсвуется
- Отсутвие судимости

Условия

- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.
- Чистая Зп от 120 крон/час (на этапе обучения)
- Возможность выплаты еженедельных авансов
- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию
- Проезд до места работы за счет работодателя
- Предостваляем жилье в квартире за счет работодателя
- Оплачиваем медицинское и социальное страхование
- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.

Контакты:

Шкатуло Евгений Андреевич

Info@afinaservice.eu



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