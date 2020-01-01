Работник склада, пикер

Робота в Праге на продуктових складах.
Отличная Подработка для студентов!
Работа находится на Праге 6 (Divoka Šarka)
Позиция: пикер (работа со сканером). Ходить по складу собирать товар в корзинку(как в супермаркете).
Для долгосрочных виз: 150крон/час чистыми
Для краткосрочных виз (3 мес.): 120крон/час чистыми
Краткие смены по 8 часов, длинные смены 12-14 часов
Есть жилье и довоз к работе.
Звонить сюда:
+420608949880 Карина (Viber+WhatsApp+мобильный)
Польские визы, биометрии, венгерские карты просьба не звонить! Работы для вас нету!
Белец Карина Вячеславовна
bogdan.gopko@gmail.com
+420608949880