Работник склада, пикер

Описание

Робота в Праге на продуктових складах.

Отличная Подработка для студентов!

Работа находится на Праге 6 (Divoka Šarka)

Позиция: пикер (работа со сканером). Ходить по складу собирать товар в корзинку(как в супермаркете).

Для долгосрочных виз: 150крон/час чистыми

Для краткосрочных виз (3 мес.): 120крон/час чистыми

Краткие смены по 8 часов, длинные смены 12-14 часов

Есть жилье и довоз к работе.

Звонить сюда:

+420608949880 Карина (Viber+WhatsApp+мобильный)

Польские визы, биометрии, венгерские карты просьба не звонить! Работы для вас нету!