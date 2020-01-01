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Работник склада, пикер

Размещено Вчера 12:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
KYROZAL s.r.o.
Описание

Робота в Праге на продуктових складах.
Отличная Подработка для студентов!

Работа находится на Праге 6 (Divoka Šarka)
Позиция: пикер (работа со сканером). Ходить по складу собирать товар в корзинку(как в супермаркете).
Для долгосрочных виз: 150крон/час чистыми
Для краткосрочных виз (3 мес.): 120крон/час чистыми
Краткие смены по 8 часов, длинные смены 12-14 часов
Есть жилье и довоз к работе.

Звонить сюда:
+420608949880 Карина (Viber+WhatsApp+мобильный)

Польские визы, биометрии, венгерские карты просьба не звонить! Работы для вас нету!

Контакты:

Белец Карина Вячеславовна

bogdan.gopko@gmail.com

+420608949880



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