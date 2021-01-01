Рабочие в McDonald ́s

Продавец-кассир, Менеджер по работе с клиентами, Продавец

Описание

Нужны рабочие на кухню в сеть ресторанов McDonald ́s

Обязанности:

- работа на кухне

- приготовления блюд по рецептуре

- уборка кухни

- если есть зал для посетителей, то его уборка

Зарплата:

- 100-115 крон в час

- ставка зависит от процесса

- авансы раз в неделю 1000 крон

- скидка 50% на питание

График работы:

- 12 часов в день

- работа в 2 смены

- 6 дней в неделю

- выходной плавающий (предприятие работает 24/7/365)

Проживание:

- 3000-4000 крон в месяц

- проживание в общежитии

- комнаты 2-4 человек

- проезд на общественном транспорте (360 крон в месяц проездной)

Оформление:

- чешская виза на 3 месяца

- рабочую одежду выдают бесплатно

- обувь нужно иметь свою (закрытую и черного цвета)

- бесплатная стирка одежды

Требования:

- мужчины, женщины, семейные пары, парни и девушки 18-50 лет

- умение работать в команде

- внимательность, ответственность

Место работы:

- Оломоуц (центр города и торговые центры)

Мы гарантируем:

- встреча в Чехии по прибытию

- стабильная ЗП

- комфортные условия работы и жилья

- профессиональную опеку координатора в Чехии

- официальное заключение трудового договора

- оплата социалки и мед страховки

- авансы раз в неделю 1000 крон

- виза чешская на 3 месяца, карты на 1-2 года