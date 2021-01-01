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Кадровое агентство WorkHunters
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Рабочие в McDonald ́s

Размещено Вчера 10:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-кассир, Менеджер по работе с клиентами, Продавец
Регион
Olomoucký kraj
Город
Olomouc
Заработная плата
100 CZK
Описание

Нужны рабочие на кухню в сеть ресторанов McDonald ́s

Обязанности:
- работа на кухне
- приготовления блюд по рецептуре
- уборка кухни
- если есть зал для посетителей, то его уборка

Зарплата:
- 100-115 крон в час
- ставка зависит от процесса
- авансы раз в неделю 1000 крон
- скидка 50% на питание

График работы:
- 12 часов в день
- работа в 2 смены
- 6 дней в неделю
- выходной плавающий (предприятие работает 24/7/365)

Проживание:
- 3000-4000 крон в месяц
- проживание в общежитии
- комнаты 2-4 человек
- проезд на общественном транспорте (360 крон в месяц проездной)

Оформление:
- чешская виза на 3 месяца
- рабочую одежду выдают бесплатно
- обувь нужно иметь свою (закрытую и черного цвета)
- бесплатная стирка одежды

Требования:
- мужчины, женщины, семейные пары, парни и девушки 18-50 лет
- умение работать в команде
- внимательность, ответственность

Место работы:
- Оломоуц (центр города и торговые центры)

Мы гарантируем:
- встреча в Чехии по прибытию
- стабильная ЗП
- комфортные условия работы и жилья
- профессиональную опеку координатора в Чехии
- официальное заключение трудового договора
- оплата социалки и мед страховки
- авансы раз в неделю 1000 крон
- виза чешская на 3 месяца, карты на 1-2 года

Контакты:

Shynkarenko Bohdan

bogdannomer11@gmail.com

+380680167549



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