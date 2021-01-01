Менеджер в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Ищем менеджера в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!
Что мы предлагаем:
- Работа на полный рабочий день (с 09:00 до 18:00)
- Обучение продажам и маркетингу
- Молодой и дружный коллектив
- Официальное трудоустройство
- Рабочий телефон и компьютер
- Стабильный уровень дохода
- Офис в центре Праги
Подготовительный центр ICJ на протяжении 12 лет успешно готовит русскоязычных абитуриентов к поступлению и бесплатной учебе в высших учебных заведениях Чехии.
Ваши обязанности:
- Консультации клиентов по вопросам образования в Чехии
- Продажи подготовительных программ по телефону, в переписке и через личное общение
- Коммуникация с региональными партнерами и учителями
- Ведение отчетности в CRM-системе
- Информационная поддержка студентов во время обучения
- Знание чешского (уровень B2) и английского языков
Всему научим, поддержим (система наставничества), в общем сделаем все, чтобы под чутким руководством ты сделал хороший СИСТЕМНЫЙ результат)
Ваши резюме отправляйте на почту: info@icj.cz
Екатерина Овчинникова
info@icj.cz
+420774670244