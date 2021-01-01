Менеджер в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту

Описание

Ищем менеджера в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Что мы предлагаем:

- Работа на полный рабочий день (с 09:00 до 18:00)

- Обучение продажам и маркетингу

- Молодой и дружный коллектив

- Официальное трудоустройство

- Рабочий телефон и компьютер

- Стабильный уровень дохода

- Офис в центре Праги

Подготовительный центр ICJ на протяжении 12 лет успешно готовит русскоязычных абитуриентов к поступлению и бесплатной учебе в высших учебных заведениях Чехии.