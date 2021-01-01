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Менеджер в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Размещено 05 апреля 14:26
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Подготовительный центр ICJ
Описание

Ищем менеджера в подготовительный центр для иностранных студентов в Праге!

Что мы предлагаем:
- Работа на полный рабочий день (с 09:00 до 18:00)
- Обучение продажам и маркетингу
- Молодой и дружный коллектив
- Официальное трудоустройство
- Рабочий телефон и компьютер
- Стабильный уровень дохода
- Офис в центре Праги

Подготовительный центр ICJ на протяжении 12 лет успешно готовит русскоязычных абитуриентов к поступлению и бесплатной учебе в высших учебных заведениях Чехии.

Требования

Ваши обязанности:
- Консультации клиентов по вопросам образования в Чехии
- Продажи подготовительных программ по телефону, в переписке и через личное общение
- Коммуникация с региональными партнерами и учителями
- Ведение отчетности в CRM-системе
- Информационная поддержка студентов во время обучения
- Знание чешского (уровень B2) и английского языков

Всему научим, поддержим (система наставничества), в общем сделаем все, чтобы под чутким руководством ты сделал хороший СИСТЕМНЫЙ результат)

Дополнительная информация

Ваши резюме отправляйте на почту: info@icj.cz

Контакты:

Екатерина Овчинникова

info@icj.cz

+420774670244



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