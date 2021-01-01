HR МЕНЕДЖЕР

Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата 35 000 CZK Компания CHEVAS Stav s.r.o.

Описание Международная строительная компания приглашает на работу МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ

Обязанности:

• подбор персонала и проведение интервью

• трудоустройство и вся сопутствующая документация

• учет рабочего времени

• ведение первичной бухгалтерии по заработным платам

• адаптация персонала

• взаимодействие с гос. учреждениями

Требования • свободное владение чешским языком

• опыт работы на подобной должности приветствуется

• знание немецкого и английского языков приветствуется

• коммуникабельность, умение находить подход к любому работнику, быстрая адаптация к обстоятельствам, стрессоустойчивость

• креативный подход к решению задач и достижению целей

Условия • официальное трудоустройство

• обучение и повышение квалификации

• работу в дружном, высокопрофессиональном коллективе

• комфортное рабочее пространство

• высокую заработную плату

• возможность карьерного роста

• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы