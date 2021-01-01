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Работник на производство

Размещено Вчера 13:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Компания Faeton
Описание

Компания Faeton предлагает долгосрочное сотрудничество на позиции – работник производства. Требования мужчина от 20 до 45 лет, физическая кондиция, легальное пребывание в ЧР, активный родитель категории В. 10 часовый рабочий день с 8:00 до 18:00 (оплачиваемый перерыв на обед), 5-дневная рабочая неделя, возможность роста ЗП.

Условия

Место выполнения работ - Bečovská 1330, 104 00 Praha 22-Uhříněves. Сайт https://www.faetongroup.cz/ Запросы и контакты прошу отправлять на [email protected] или звонить с 10:00 - 18:00 по номеру: +420 608 155 599

Контакты:

Oleksandr Ryzhov

[email protected]

+420 608 155 599



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