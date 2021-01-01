Работник на производство

Описание

Компания Faeton предлагает долгосрочное сотрудничество на позиции – работник производства. Требования мужчина от 20 до 45 лет, физическая кондиция, легальное пребывание в ЧР, активный родитель категории В. 10 часовый рабочий день с 8:00 до 18:00 (оплачиваемый перерыв на обед), 5-дневная рабочая неделя, возможность роста ЗП.