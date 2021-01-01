Специалист по работе с клиентами

Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

- Активный поиск новых бизнес-клиентов, которые активно пользуются ip-телефонией - Коммуникация с корпоративными клиентами - Подготовка прайсов и предложений - Выполнение индивидуального плана продаж

Требования

- Желателен опыт работы в прямых холодных продажах

- Практические навыки работы с отказами

- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, Умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.

- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно), разговорный чешский

Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество