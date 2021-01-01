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Специалист по работе с клиентами

Размещено Вчера 13:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Infinity Telecom
Описание

- Активный поиск новых бизнес-клиентов, которые активно пользуются ip-телефонией
- Коммуникация с корпоративными клиентами
- Подготовка прайсов и предложений
- Выполнение индивидуального плана продаж

Требования

- Желателен опыт работы в прямых холодных продажах
- Практические навыки работы с отказами
- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, Умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.
- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно), разговорный чешский
Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество

Условия

Зависят от опыта и компетенции кандидата

Дополнительная информация

Резюме присылать на русском языке

Контакты:

Владимир

[email protected]



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