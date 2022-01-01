Менеджер по работе с клиентами

В стабильную компанию ищем менеджера по работе с клиентами
Основные обязанности : обработка заказов, общение с клиентами, обработка претензий, прочие поручения.
Требования : уверенные знания NJ, знания RJ, ČJ, AJ.
Условия работы: официальное трудоустройство, оформление возможно как на полный рабочий день, так и на сокращенный, график работы с понедельника по пятницу.
Возможно оформление договоров HPP/DPP/DPČ, зависит от графика работы.
Заработная плата по результатам собеседования.
Офисный центр располагается в Праге 3, остановка Хмельнице.
Пожалуйста направляйте резюме на указанный email.
Андрей