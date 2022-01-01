Менеджер по работе с клиентами

Описание

В стабильную компанию ищем менеджера по работе с клиентами ‍ ‍

Основные обязанности : обработка заказов, общение с клиентами, обработка претензий, прочие поручения.

Требования : уверенные знания NJ, знания RJ, ČJ, AJ.

Условия работы: официальное трудоустройство, оформление возможно как на полный рабочий день, так и на сокращенный, график работы с понедельника по пятницу.

Возможно оформление договоров HPP/DPP/DPČ, зависит от графика работы.

Заработная плата по результатам собеседования.

Офисный центр располагается в Праге 3, остановка Хмельнице.

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