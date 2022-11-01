Описание

Условия: З/П наших массажисток от 5000 €. Ежедневные выплаты без задержек; Гибкий график работы (может индивидуально обсуждаться); Работаем СТРОГО без интима и выездов; Мы гарантируем полную безопасность (охрана, тревожная кнопка) и конфиденциальность; Комфортная уютная обстановка; Работа для иногородних в Праге (возможна помощь с жильем). Мы не работаем на поток, а ориентированы на дорогую респектабельную публику. Поэтому, работая массажисткой в Праге у нас без сверхнагрузок, Вы будете зарабатывать больше, чем в обычном салоне. Со временем заработок возрастает за счет постоянных клиентов. Требования: Девушки или парни 18-35 лет; Красивая внешность, сексуальность, пластичность, чистоплотность; Ответственность, пунктуальность, умение находить общий язык с разными клиентами, доброжелательность, неконфликтность, отсутствие комплексов, желание работать и зарабатывать; Знание английского языка приветствуется; Мы принимаем на работу массажисток и массажистов без опыта, если Вы красивы и целеустремлены, мы научим; Исполнение нескольких видов массажа (классический, расслабляющий, эротический). В салоне можно работать в любое время, заранее согласовав свой график с администратором. График работы салона круглосуточный. Пишите или дзвоните по номеру +420720422753 (Viber watsApp)