26 ноября
19:09
206
IT Ingenieur. Медицинский персонал.Электрики
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Системный администратор, Программист, Специалист технической поддержки
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Индивидуальные мероприятия
Описание
Здравствуйте, я работаю с индивидуальной деятельностью. В сфере занятости. С деловыми партнерами в Швейцарии, Германии Работодатели ищут рабочих в строительной отрасли, каменщиков, кровельщиков и т.д. Также механики, электрики, сварщики, сантехники, инженеры. Медицинский персонал. Требуется европейский паспорт. Свяжитесь с [email protected] +37060862874 WhatsApp
Требования
Квалифицированные и неквалифицированные рабочие всех профессий
Контакты:
+37060862874