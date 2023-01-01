05 апреля
12:27
121
Администратор офиса
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
TOTISPHARMA GROUP
Описание
Хочешь работать в сфере косметологии и иметь хороший доход?✈ Тогда приглашаем тебя в компанию TOTIS Pharma, являющуюся одним из ведущих и надежных дистрибьюторов в сфере эстетической медицины с 2010 года.
Требования
Основные обязанности
Осуществляет прием и обработку заказов от клиентов
Собирает и консолидирует запросы на семинары от менеджеров регионов
Консультирует клиентов по входящим запросам, предоставляя обратную связь.
Контролирует процесс исполнения ранее оформленных заказов.
Информирует клиентов о существующих программах лояльности Компании.
Организовывает, в случаи необходимости, ремонтные работы с привлечением профильных работников, а также ведет контроль выполненных работ
Условия
Для нас важно:
- знание чешского языка (не ниже среднего)
опыт работы администратором (приветствуется)
Контакты:
Ирина