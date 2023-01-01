Тип занятости Полный день Профессия Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания TOTISPHARMA GROUP

Описание Хочешь работать в сфере косметологии и иметь хороший доход?✈ Тогда приглашаем тебя в компанию TOTIS Pharma, являющуюся одним из ведущих и надежных дистрибьюторов в сфере эстетической медицины с 2010 года.

Требования Основные обязанности

Осуществляет прием и обработку заказов от клиентов

Собирает и консолидирует запросы на семинары от менеджеров регионов

Консультирует клиентов по входящим запросам, предоставляя обратную связь.

Контролирует процесс исполнения ранее оформленных заказов.

Информирует клиентов о существующих программах лояльности Компании.

Организовывает, в случаи необходимости, ремонтные работы с привлечением профильных работников, а также ведет контроль выполненных работ