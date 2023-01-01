Описание

Фабрика по сборке кондиционеров в г. Plzeň. ‍♂️ Оператор производства 158-218 крон в час + премии и бонусы ⏰ Работа в 3 смены: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00. Выходной – суббота и воскресенье. (Иногда есть выходы на работу в субботу). Перерыв - полчаса + 2 перерыва по 10 минут. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется. Обед на заводе 25 крон. Компенсация на жилье – 5500 крон ( Жилье 6500 ). Проживание в 1-2х комнатных квартирах по 2 человека в 20 минутах ходьбы от завода. Рабочая одежда – ботинки, куртка и футболка выдаётся бесплатно. ⚕️ Обязательный медосмотр. Звоните! +420 773 921 595 + 420 773 921 601