Описание

Набираем автомехаников и электромехаников в сервисный центр грузовых автомобилей: IVECO, FIAT Professional и другие. ‍♂️Обязанности: ремонт, диагностика, техническое обслуживание и предпродажная подготовка автомобилей. Требования: обязателен опыт работы в аналогичной должности, водительское удостоверение категории В, С, трудолюбие, ответственность. ❗Знание чешского языка не обязательно. ❗График работы не нормированный. Зарплата по результатам собеседования. Место работы: Nová Ves и Říčany (под г. Praha) ☎️+420 773 921 595 + 420 773 921 601