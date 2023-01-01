Описание

ОБЪЯВЛЯЕМ НОВЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА МАЙ! Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, успевайте подать заявку уже сегодня. ТРЕБУЮТСЯ: ‍♂️ Тимлидер (Бригадир) ‍♂️ Пайщик ‍♂️ Оператор линии ‍♂️ Водитель VZV УСЛОВИЯ: Оплата от 146 до 178 Крон/час + премии и бонусы ⏰ Работа в 2 смены: 06:00-14:00, 14:00 - 22:00, суббота (ранняя смена рабочая) и воскресенье - выходной