13 апреля
15:35
305
Оператор производственной линии
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Слесарь, Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
ОБЪЯВЛЯЕМ НОВЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА МАЙ! Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, успевайте подать заявку уже сегодня. ТРЕБУЮТСЯ: ♂️ Тимлидер (Бригадир) ♂️ Пайщик ♂️ Оператор линии ♂️ Водитель VZV УСЛОВИЯ: Оплата от 146 до 178 Крон/час + премии и бонусы ⏰ Работа в 2 смены: 06:00-14:00, 14:00 - 22:00, суббота (ранняя смена рабочая) и воскресенье - выходной
Контакты:
+420773921601