Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Оператор производственной линии
Вакансии
Партнер рубрики:
13 апреля
15:35
305
Оператор производственной линии
Подобные вакансии
Складник-оператор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Шлифовщик
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Zlín
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
ETM Solve s.r.o.
Cheb
Aвтомеханик
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Сборщик мебели
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Слесарь, Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
ОБЪЯВЛЯЕМ НОВЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА МАЙ! Фабрика по изготовлению климатических систем (бойлеры и тепловые насосы) в городе Пльзень Количество мест ограничено. Выход на работу в Мае, успевайте подать заявку уже сегодня. ТРЕБУЮТСЯ: ‍♂️ Тимлидер (Бригадир) ‍♂️ Пайщик ‍♂️ Оператор линии ‍♂️ Водитель VZV УСЛОВИЯ: Оплата от 146 до 178 Крон/час + премии и бонусы ⏰ Работа в 2 смены: 06:00-14:00, 14:00 - 22:00, суббота (ранняя смена рабочая) и воскресенье - выходной
Контакты:

[email protected]

+420773921601

популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес