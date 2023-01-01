13 апреля
15:41
300
Шлифовщик
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Контролёр ОТК, Сталевар
Регион
Zlínský kraj
Город
Zlín
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
❗Вакансии для квалифицированных специалистов в металлургическую отрасль❗ Продлим визы временной защиты для наших работников. Шлифовщик в г. Zlin ✅Обязанности: шлифовка отливок - вы создаете конечный продукт из черновой отливки с помощью шлифовального станка Оплата: 150 - 250 Kč/час+1 000 бонус ⌚График: 2 смены по 8 часов С минимальным опытом Размер заработной платы каждого сотрудника зависит от опыта, трудовых навыков и выполнения плана. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство Социальный пакет Конкурентная зарплата без задержек Заинтересовала вакансия? ☎️+420 773 921 595 + 420 773 921 601
Контакты:
Ольга
+420773921601