Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата не указана Компания ALMAXWORK HOLDING

Описание В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.

Требования Знание чешского и русского языков;

Навыки работы на компьютере;

Вид на жительство в Чешской Республике.

Условия Работа в удобном офисе в г. Пльзень;

Корпоративная мобильная связь и телефон;

Работа 5 дней в неделю с 07:45 до 17:00;

Бонусы и перспектива карьерного роста.