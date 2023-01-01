18 апреля
12:28
262
Административный работник
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.
Требования
Знание чешского и русского языков;
Навыки работы на компьютере;
Вид на жительство в Чешской Республике.
Условия
Работа в удобном офисе в г. Пльзень;
Корпоративная мобильная связь и телефон;
Работа 5 дней в неделю с 07:45 до 17:00;
Бонусы и перспектива карьерного роста.
Дополнительная информация
Свое резюме отправляйте на электронный адрес: [email protected] с пометкой "Административный работник"
Подробности по телефону: +420 773 921 602 Михаил Сергеевич
Контакты:
Михаил Сергеевич
+420 773 921 602