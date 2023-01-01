Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Административный работник
Вакансии
Партнер рубрики:
18 апреля
12:28
262
Административный работник
Подобные вакансии
Mенеджер по работе с поставщиками
Inzerat.mcz
Praha 6
Адмін. працівника зі знанням чеської мови та досвідом роботи в "účetní".
Workintense
Praha 1
Координатор
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Администратор офиса
TOTISPHARMA GROUP
Praha 1
административный работник
workadvice
Praha 9
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
В крупный холдинг по поиску и подбору персонала требуется административный работник со знанием чешского языка. Обязанности: Работа с документами.
Требования

Знание чешского и русского языков;
Навыки работы на компьютере;
Вид на жительство в Чешской Республике.

Условия

Работа в удобном офисе в г. Пльзень;
Корпоративная мобильная связь и телефон;
Работа 5 дней в неделю с 07:45 до 17:00;
Бонусы и перспектива карьерного роста.

Дополнительная информация

Свое резюме отправляйте на электронный адрес: [email protected] с пометкой "Административный работник"
Подробности по телефону: +420 773 921 602 Михаил Сергеевич

Контакты:

Михаил Сергеевич

[email protected]

+420 773 921 602

популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес