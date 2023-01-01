18 апреля
12:45
370
административный работник
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
workadvice
Описание
Добрый день. Ищем женщину на позицию офис менеджера. Работа находится в Праге. Требования: - знание чешского, украинского, а также русского языка; - свободное владение ПК (Office, Word, Excel); - водительское удостоверение категории В. Объем работы: - составление договоров; - ведение внутренней документации фирмы; - осуществление переписки с партнёрами. Что мы предлагаем: - официальное трудоустройство; - 8-ми часовой рабочий день с понедельника по пятницу; - оплата социального и медицинского страхования. Резюме с контактным номером телефона отправляйте по адресу: [email protected] Оплата договорная по итогам собеседования.
Контакты:
Евгений