Что означают названия районов Праги. Часть 6

Чешская столица состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. В данном материале мы завершим рассказ о происхождении этих топонимов.

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части, в Прагу 6 — Прагу 10 — во второй, в Прагу 11 — Прагу 16 — в третьей, Прагу 17 — Прагу 22 — в четвертой.Рассказывать о том, как появились названия «ненумерованных» районов за пределами Праги 1 — Праги 22, мы начали в шестой части.

Мала-Хухле (Malá Chuchle): название происходит от существительного chuchel, что означало пучок, клуб, комок, а также возвышенность. Таким образом, этот район, как и Велка-Хухле (Velká Chuchle), получил свои названия из-за того, что находился на холме.

Название Мишковице (Miškovice) связано с именем собственным Мишка. Когда-то это была деревня Мишковых.

Небушице (Nebušice) — деревня Небуховых или Небушовых, вероятно, от имени Небух или Небуш.

Есть версия, что наименование района Недвези (Nedvězí) произошло от прилагательного «медвежий», и здесь когда-то встречались медведи. Однако не исключено, что это поселение принадлежало человеку по имени Недвед и так получило свое название.

Петровице (Petrovice) — некогда деревня людей Петровых, от имени Петр.



На месте нынешнего районе Писнице (Písnice) раньше был песчаный карьер.



Наименование Пршедни-Копанина (Přední Kopanina) было дано недавно вскопанному участку, где только что выкорчевали деревья, то есть недавно освоенному. Это же справедливо и для района Задни-Копанина (Zadní Kopanina).

Считается, что район Ржепорыйе (Řeporyje) унаследовал свое название у деревни, жители которой выкапывали (выращивали) репу. Однако, скорее всего, происхождение у слова другое, более древнее и менее очевидное. Так, rep или repa ранее означало возвышенность, а ria — углубление, долину. Получается, что Ржепорыйе — долина под холмом и в целом место со сложным рельефом.



Территория Саталице (Satalice) раньше называлась Соталице, и происхождение этого слова точно не известно. Возможно, оно связано с именем собственным Сотал или с устаревшим глаголом sótati, означающим «драться», «толкать кого-либо». Если теория верна, можно предположить, что в деревне на месте нынешнего района жили драчуны.

С Сухдолом (Suchdol) все довольно просто: раньше это место называлось просто suchý důl, то есть сухая долина. Вероятно, здесь в долине протекал ручей, который летом пересыхал.

Название Седлец (Sedlec) связано с устаревшим словом sedlo, означавшим sídlo — поселение, какое-то земледельческое хозяйство.

Сливенец (Slivenec) напрямую связан со сливами, которые росли здесь в больших количествах.



Название Собин (Sobín) произошло от имени Соба, сокращенного варианта имени Собеслав. На это месте стоял двор некоего Собы.

Район Шеберов (Šeberov) раньше назывался Вшеберов: здесь был двор человека с неблагозвучным именем Вшебор.



Происхожение названия Штербоголы (Štěrboholy) довольно любопытно. Это была деревня штербоголов — людей, которые ставили на палках засечки, чтобы запомнить важные вещи, например связанные с долгами.

Топоним Тршеборадице (Třeboradice) произошел от имени собственного Тршеборад.

Нынешний район Троя (Troja) раньше назывался Задни-Овенец (Zadní Ovenec), топоним Троя появился позже и сначала относился только к замку. Название для него выбрал основатель, так как увлекался античностью.

Уезд (Újezd) — одно из очень распространенных в Чехии названий. Изначально оно относилось к недавно основанному поселению, границы которого были установлены при объезде территории на коне.

Название Винорж (Vinoř) возникло, потому что здесь находился двор некоего Винора.

Наконец, районы Зличин (Zličín) и Збраслав (Zbraslav) унаследовали свои названия у дворов Злика и Збраслава.



Источник: blesk.cz