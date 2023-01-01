VeAn Tattoo and Piercing

448

Специализация сети достаточно широкая, но основное направление — это тату и пирсинг индустрия. Мы подняли сферу на принципиально новый, высокий уровень стандартов. Наша цель — это Безопасность и предоставление услуг на высшем уровне, в каждом городе Украины, Германии, Чехии, Венгрии, Литвы, Польши, Испании и Болгарии. VeAn - Гарантия качества и сервиса!