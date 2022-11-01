Описание

HR Summit - чесько-українська компанія, яка має на меті допомагати працедавцям і працівникам із різних країн знаходити один одного. Зараз наша компанія розвивається в ІТ напрямку. Тому ми в пошуку рекрутера. На цій позиції Ви будете мати змогу спілкуватись з цікавими кандидатми (кваліфікованими та високо кваліфікованими), працювати з C-level нашої компанії, брати участь у різних заходах (семінари, конференції). Що ми очікуємо від тебе: Must-have: 1. досвід роботи в рекрутингу від 1 року (досвід на позиції IT Recruiter- буде як перевага). 2. рівень англійської або чеської мови не нижче В1 3. досвід в CRM системах буде плюсом 4. володіння пакетом MS Office Soft-skills: 1.комунікабельність 2. проактивність 3. орієнтація на результат 4. вміння вести переговори 5. гнучкість У робочі процеси буде включено: 1. рекрутити 80% + 10% онбординг працівника на новому місці + 6% первинний супровід клієнта на новому місці + 4% робота з документами. 2. вакансії (мікс): пошук кваліфікованих працівників (програмісти та оператори виробничих станків, електрики, водії, будівельники, офіс-менеджери), висококваліфікований персонал (ІТ спеціалісти, с-level, аудитори, проектанти, інженери, тощо). відрядження по Чехії 3. є CRM-ка ( Бітрікс, ми на стадії переходу на Український продукт) Винагорода: стака + бонус від компанії за якісно закриту позицію. Заробітна плата - по результатам співбесіди. Трохи про стабільність: компанія давно на ринку, маємо два офіси (Україна та Чехія). Активно розширюємось на нових ринках (виходимо на ІТ напрямок). Тому є потреба в рекрутерові strong junior+ рівня. Ми пропонуємо: 1. роботу у драйвовому колективі, який завжди прийде на допомогу, 2. участь в HR подіях, форумах, ярмарках вакансій, 3. працювати з вищим менеджментом компанії, впливати на рішення компанії, 4. можливість розвитку (у нас є корпоративна англійська) + дотації на професійний розвиток працівників Детальніше про нашу компанію можна дізнатись тут: https://hrsummit.info/ Наступні кроки: Співбесіда з рекрутером → HR співбесіда → Offer Звучить як місце, де ви хочете працювати? Ми з нетерпінням чекаємо почути «привіт» від вас :)