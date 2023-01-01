12 февраля
21:31
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Менеджер по общению с клиентами в эстетическую клинику
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
AR aesthetics
Описание
Позиция: Менеджер по общению с клиентами в эстетическую клинику Мы ищем в нашу команду: открытую и отзывчивую, с доброжелательностью и желанием развиваться вместе с нами в сфере Beauty индустрии ОБЯЗАННОСТИ: • Очные и телефонные переговоры • Активная работа с клиентами • Ведение и обслуживание клиентской базы • Административные задачи • Умение работать в режиме многозадачности
Требования
• Опыт в продажах B2C от 1 года
• Ответственность и нацеленность на результат
• Грамотная речь
• Уверенное владение чешским, английским (минимальный уровень B2)
• Доброжелательность, добросовестность, аккуратность и опрятность, пунктуальность, организованность, трудолюбие, творческий подход к работе
Условия
• Работа на входящем потоке клиентов
• Работа в одной из лидирующих компаний на рынке
• Работа в дружественной, приветливой обстановке, в коллективе профессионалов
Дополнительная информация
Резюме присылать на [email protected] или https://t.me/erybak
Контакты:
Aleksandr 19 Bashkatov
+420735076085