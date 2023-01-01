Описание

Позиция: Менеджер по общению с клиентами в эстетическую клинику Мы ищем в нашу команду: открытую и отзывчивую, с доброжелательностью и желанием развиваться вместе с нами в сфере Beauty индустрии ОБЯЗАННОСТИ: • Очные и телефонные переговоры • Активная работа с клиентами • Ведение и обслуживание клиентской базы • Административные задачи • Умение работать в режиме многозадачности