Описание

Вакансия бесплатная!!! Город: Прага 20 - Horny Pоčerníce Место работы: Склад продуктовых товаров Košík Позиция: Пикер (сбор товаров по накладной) Оплата: 140 крон/час чистыми первые 3 месяца 145 крон/час после 3 месяцев оплата ⏳График работы: 2 смены по 12 часов (8:00 - 20:00 и 20:00 - 8:00) 5-6 дней в неделю Общежитие возле склада- 6100 крон в месяц с ЗП - Пол: Мужчины Требования: исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, уравновешенность (Работа на ногах и в постоянном движении)