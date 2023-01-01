24 февраля
12:16
80
Пикер (сбор товаров по накладной)
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Сантехник, Слесарь
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
140 CZK
Компания
Работа в Европе
Описание
Вакансия бесплатная!!! Город: Прага 20 - Horny Pоčerníce Место работы: Склад продуктовых товаров Košík Позиция: Пикер (сбор товаров по накладной) Оплата: 140 крон/час чистыми первые 3 месяца 145 крон/час после 3 месяцев оплата ⏳График работы: 2 смены по 12 часов (8:00 - 20:00 и 20:00 - 8:00) 5-6 дней в неделю Общежитие возле склада- 6100 крон в месяц с ЗП - Пол: Мужчины Требования: исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, уравновешенность (Работа на ногах и в постоянном движении)
Требования
Только мужчины
Условия
Работа на ногах и постоянно в движении
Контакты:
Ольга
+380951858048