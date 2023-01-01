Описание

EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC — это динамично развивающийся салон. Уже более 10 лет салон стремится радовать наших дорогих клиентов. У нас тысячи довольных клиентов со всех уголков мира и пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где мы стремились создать атмосферу красоты не только лица и тела, а также волос, медицинского педикюра и маникюра Мы собрали лучших мастеров со всего мира и уверены — Вы оцените!