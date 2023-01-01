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Парихмахер
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Партнер рубрики:
01 апреля
13:13
215
Парихмахер
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Wrap sro
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Тип занятости
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Профессия
Парикмахер
Регион
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Город
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Заработная плата
не указана
Компания
Exclusive Beauty Clinic
Описание
EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC — это динамично развивающийся салон. Уже более 10 лет салон стремится радовать наших дорогих клиентов. У нас тысячи довольных клиентов со всех уголков мира и пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где мы стремились создать атмосферу красоты не только лица и тела, а также волос, медицинского педикюра и маникюра Мы собрали лучших мастеров со всего мира и уверены — Вы оцените!
Требования

* Знания и многолетний опыт
* Коммуникабельность и отзывчивость
* Знание 3 языков: русский, чешский и английский - уровень понимания
* Пунктуальность и ответственность
* Стрессоустойчивость

Условия

* Напитки салона в неограниченном доступе
* Хорошая заработная плата
* Дружный коллектив
* Возможность гибкого графика
* Качественные материалы

Дополнительная информация

Отправляйте Ваше резюме на нашу почту : [email protected]

Будем ждать Вас и надеемся на дальнейшее сотрудничество

С уважением,
Exclusive Beauty Clinic

Контакты:

Anastasiya Tishchenko

[email protected]

+420774102476

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