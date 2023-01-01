01 апреля
13:13
215
Парихмахер
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Praha 5
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Парикмахер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
Exclusive Beauty Clinic
Описание
EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC — это динамично развивающийся салон. Уже более 10 лет салон стремится радовать наших дорогих клиентов. У нас тысячи довольных клиентов со всех уголков мира и пришло время двигаться дальше В 2022 EXCLUSIVE BEAUTY CLINIC расширил свои услуги и открыл новый филиал, где мы стремились создать атмосферу красоты не только лица и тела, а также волос, медицинского педикюра и маникюра Мы собрали лучших мастеров со всего мира и уверены — Вы оцените!
Требования
* Знания и многолетний опыт
* Коммуникабельность и отзывчивость
* Знание 3 языков: русский, чешский и английский - уровень понимания
* Пунктуальность и ответственность
* Стрессоустойчивость
Условия
* Напитки салона в неограниченном доступе
* Хорошая заработная плата
* Дружный коллектив
* Возможность гибкого графика
* Качественные материалы
Дополнительная информация
Отправляйте Ваше резюме на нашу почту : [email protected]
Будем ждать Вас и надеемся на дальнейшее сотрудничество
С уважением,
Exclusive Beauty Clinic
Контакты:
Anastasiya Tishchenko
+420774102476