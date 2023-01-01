11 апреля
14:36
243
Продавщицы в продовольственный магазин и повар на кухню
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец-кассир, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Gastronom Delikatesy
Описание
Работа продавцом или поваром в старейшем а Праге магазине продуктов. На испытательный срок - бригада, потом возможно и трудоустройство. Подробности и бонусы по телефону и при личной встрече.
Требования
Документы дающие прово на работу в Чехии. Языки: русский, украинский и чешский хотя бы разговорный. Коммуникабельность и ответственность.
Для повара знание русско-украинской кухни.
Контакты:
Igor Taborsky
775290724