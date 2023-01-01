12 апреля
09:52
218
Web-разработчик Bitrix (backend)
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист, Back-end программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Требуется специалист способный вести несколько интернет проектов одной компании. Отправляйте резюме на почту: [email protected]
Требования
• Разработка и поддержка сайта на CMS Bitrix (интернет-магазин)
• Интегрировать сайты с системами учёта
• Опыт работы в качестве качестве PHP-разработчика / Битрикс-разработчика
• Знания: PHP, MySQL, HTML, JS, CSS (для работы с сайтом)
• Знание Bitrix (включая D7)
• Умение разбираться в коде, написанном другими разработчиками, навыки рефакторинга кода (оптимизация кода, запросов, команд)
Контакты:
Anastasiya