Наши пожелания к кандидату:
- Опыт работы на руководящей должности от 3 лет
- Желателен опыт работы руководителем заместителем директора или директором, приветствуется опыт работы в сфере образования;
- Уровень чешского не ниже B1 - желателен
- Успешный опыт руководства коллективом от 50 человек.
- Способность работать в режиме многозадачности;
- Коммуникативные и организаторские навыки, управленческие компетенции;
- Требовательность к себе и сотрудникам, ответственность;
- Умение работать в команде, лидерские качества;
Чем предстоит заниматься:
- Координация работы отделов (продажи, маркетинг, HR, учебный отдел, фин. отдел и другие), мотивация и контроль работы
- Разработка и реализация стратегии фирмы, обеспечение роста прибыли и дальнейшего развития
- Участие в подборе персонала
- Решение административных и хозяйственных вопросов
Шумакова Ксения