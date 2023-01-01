Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang.
Вакансии
Партнер рубрики:
19 апреля
18:20
297
Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang.
Подобные вакансии
Mенеджер по работе с клиентами
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Domažlice
Тип занятости
Полный день
Профессия
Руководитель группы
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Описание
Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис.
Требования

Наши пожелания к кандидату:
- Опыт работы на руководящей должности от 3 лет
- Желателен опыт работы руководителем заместителем директора или директором, приветствуется опыт работы в сфере образования;
- Уровень чешского не ниже B1 - желателен
- Успешный опыт руководства коллективом от 50 человек.
- Способность работать в режиме многозадачности;
- Коммуникативные и организаторские навыки, управленческие компетенции;
- Требовательность к себе и сотрудникам, ответственность;
- Умение работать в команде, лидерские качества;

Условия

Чем предстоит заниматься:
- Координация работы отделов (продажи, маркетинг, HR, учебный отдел, фин. отдел и другие), мотивация и контроль работы
- Разработка и реализация стратегии фирмы, обеспечение роста прибыли и дальнейшего развития
- Участие в подборе персонала
- Решение административных и хозяйственных вопросов

Контакты:

Шумакова Ксения

[email protected]

популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес