Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис.

Требования

Наши пожелания к кандидату:

- Опыт работы на руководящей должности от 3 лет

- Желателен опыт работы руководителем заместителем директора или директором, приветствуется опыт работы в сфере образования;

- Уровень чешского не ниже B1 - желателен

- Успешный опыт руководства коллективом от 50 человек.

- Способность работать в режиме многозадачности;

- Коммуникативные и организаторские навыки, управленческие компетенции;

- Требовательность к себе и сотрудникам, ответственность;

- Умение работать в команде, лидерские качества;