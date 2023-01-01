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Работник рецепции
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20 апреля
09:30
393
Работник рецепции
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Biodent
Описание
Стоматологическая клиника в поисках работника рецепции в свою команду. Мы ищем человека открытого, честного и позитивного, с невероятным желанием расти и развиваться вместе с нами. Если ты разделяешь наши ценности, то мы ждем тебя!
Требования

Отличное знание Aj, ČJ, не ниже уровня B1. Ответственность, kоммуникабельность, внимательность, пунктуальность, oпыт работы в аналогичной должности обязателен.

Условия

Работа на рецепции, DPČ или наличие ( OSVČ -живностенский лист). Наличие высшего образования.

Дополнительная информация

Подробный резюме с фото присылайте на [email protected], все условия обговариваются на собеседовании.

Контакты:

Helena Levchenko

[email protected]

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