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Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
Вакансии
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24 апреля
11:16
247
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
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Zlín
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
ETM Solve s.r.o.
Cheb
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Фрезеровщик
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
не указана
Компания
ETM Solve s.r.o.
Описание
Требуются мужчины на автомобильный завод в г. Хеб. Официальное трудоустройство.
Условия

• Оплата 187 крон/час брутто
• Двухсменный график работы
• Авансы каждую неделю
• Жилье предоставляет компания
• Рабочую форму предоставляет компания
• Бесплатная доставка сотрудников к месту работы и обратно

Контакты:

Mgr. Alexandra Obryska

[email protected]

+420776185925

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