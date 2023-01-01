Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang! В настоящее время мы ищем позитивного, открытого и инициативного менеджера по продажам в наш уютный пражский офис.

Требования

Наши пожелания к кандидату:

1) Знание техник и технологий продаж, навыки ведения переговоров - желательно. Опыт работы со скриптами продаж будет преимуществом

2) Умение четко и ясно формулировать свои мысли в письменной и устной форме, гибкость и быстрая обучаемость

3) Свободное владение русским и/или украинским языками

4) Опыт работы с компьютером и CRM системами

5) Опыт продаж по телефону, при личной встрече, в переписке

Что предлагаем мы:

1) Официальное трудоустройство, работа 5 дней в неделю с 9 до 18 или с 10 до 19

2) Конкурентная заработная плата – фикс + процент от продаж

3) Возможность профессионального развития и роста, наставничество

4) Специальные условия и скидки на обучение чешскому языку для вас и членов вашей семьи

4) Работа в ярком, стильном офисе в центре города, веселые и интересные тимбилдинги

5) Работа в действительно мотивированном и приятном коллективе

Будем рады встречи с вами! Резюме отправляйте на мейл: [email protected]