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Менеджер по продажам в школу чешского языка
Вакансии
Партнер рубрики:
25 апреля
11:20
280
Менеджер по продажам в школу чешского языка
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Менеджер презентатор
TOTISPHARMA GROUP
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang! В настоящее время мы ищем позитивного, открытого и инициативного менеджера по продажам в наш уютный пражский офис.
Требования

Наши пожелания к кандидату:
1) Знание техник и технологий продаж, навыки ведения переговоров - желательно. Опыт работы со скриптами продаж будет преимуществом
2) Умение четко и ясно формулировать свои мысли в письменной и устной форме, гибкость и быстрая обучаемость
3) Свободное владение русским и/или украинским языками
4) Опыт работы с компьютером и CRM системами
5) Опыт продаж по телефону, при личной встрече, в переписке

Что предлагаем мы:
1) Официальное трудоустройство, работа 5 дней в неделю с 9 до 18 или с 10 до 19
2) Конкурентная заработная плата – фикс + процент от продаж
3) Возможность профессионального развития и роста, наставничество
4) Специальные условия и скидки на обучение чешскому языку для вас и членов вашей семьи
4) Работа в ярком, стильном офисе в центре города, веселые и интересные тимбилдинги
5) Работа в действительно мотивированном и приятном коллективе
Будем рады встречи с вами! Резюме отправляйте на мейл: [email protected]

Условия

Чем предстоит заниматься:
1) Проведение телефонных переговоров с потенциальными клиентами (теплая база) с целью продажи услуг и продуктов компании. Готовность совершать не менее 30 звонков в день
2) Консультации и продажи в офисе (обучение, пробные уроки и тесты)
3) Информирование клиентов об акциях и дополнительных услугах
4) Выполнение плана продаж
5) Консультации и продажи в переписке

Контакты:

Шумакова Ксения

[email protected]

608 645 952

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